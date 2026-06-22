Der Bitcoin-Kurs zeigt nach den turbulenten Wochen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Eine wichtige Unterstützungszone konnte dabei erfolgreich verteidigt werden, wodurch sich die Ausgangslage für die Käufer wieder etwas verbessert hat. Solange dieser Bereich hält, steigen die Chancen auf eine weitere Erholung in den kommenden Tagen. Bitcoin-Kurs: Die Bullen verteidigen eine wichtige Marke Nachdem Bitcoin Anfang Juni deutlich unter Druck geraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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