Nach einer fast fünf Jahre lang andauernden Talfahrt konnte sich die Nike-Aktie in den letzten Wochen bei knapp über 40 US$ stabilisieren. Kommt der ikonische Sportartikelkonzern nun langsam aus dem Tal der Tränen heraus und kann die Fußball-WM der Herren dabei helfen? Superstars in Pink Fast die ganze Welt ist dieser Tage im Fußballfieber und wer bei den Spielen genauer hinsieht, wird bemerkt haben, dass Pink offenbar die neue Modefarbe bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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