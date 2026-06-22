© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireRobert Kiyosaki hält Bitcoin, Ethereum, Gold und Silber trotz der jüngsten Schwäche weiter auf seiner Kaufliste und wartet auf eine Trendwende zum Einstieg.Der Bestsellerautor und Investor Robert Kiyosaki bleibt trotz der jüngsten Schwächephase an den Märkten für Gold, Silber Bitcoin und Ethereum überzeugter Befürworter alternativer Anlagewerte. Er erklärt, dass die aktuellen Kursrückgänge seine langfristige Einschätzung nicht verändert hätten. Stattdessen beobachte er die Märkte genau und bereite sich darauf vor, neue Positionen aufzubauen, sobald sich eine technische Trendwende bestätigt. Bitcoin notierte am Montagmittag bei 64.085 US-Dollar und damit auf Wochensicht über 2 Prozent im …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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