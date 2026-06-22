Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission beauftragt, Lösungen für das kränkelnde Rentensystem in Deutschland zu finden. Nun liegen die Empfehlungen der Kommission vor. GDV und AfW haben sich bereits geäußert. Dass es um die drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland nicht gutsteht, ist bekannt - schon lange. Auf politischer Ebene wurde hierzu in den letzten Jahrzehnten viel geredet, aber wenig gehandelt, insbesondere, wenn es um wirkliche Reformen geht, die das Problem nicht verzögern, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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