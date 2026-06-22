Leipzig (ots) -Alkohol und Tabak sind in Deutschland legal, seit einiger Zeit auch Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen. Der Konsum anderer Substanzen bleibt hingegen verboten - dennoch werden Partydrogen wie MDMA, Speed oder Kokain immer beliebter. Für "exactly" stellt Reporter Daniel Tautz daher eine provokante Frage: Ist unsere Drogenpolitik nicht nur gescheitert, sondern sogar schädlich für unsere Gesellschaft? Und was könnte eine kontrollierte Legalisierung bewirken? Um das herauszufinden, ist er auf Festivals und in Clubs unterwegs und spricht mit Veranstaltern, Feiernden und der Polizei. Zu sehen ist die Reportage am 24. Juni ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/exactly) sowie um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen."Ich glaube, dass es keinen Laden gibt, der ohne Drogen funktionieren würde", sagt Patrick Drebenstedt, Betreiber des Technoclubs MAW Magdeburg. Zwar kontrollieren sie am Einlass, aber der Konsum lasse sich natürlich nicht verhindern. "Und wir als Clubbetreiber müssen dafür sorgen, wenn die [Konsumenten, d. Red.] das schon machen, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich zu informieren oder sich zurückzuziehen." Deswegen bietet er im MAW immer wieder Workshops an - zu Safer Use oder Erste Hilfe zum Beispiel.Was Patrick Drebenstedt sich für seinen Club vergeblich wünscht, ist in Thüringen möglich: Professionelles Drug Checking, direkt am Club, in zwei Wohnmobilen des Jenaer Start-Ups "miraculix" und der Suchthilfe in Thüringen. Partygäste bringen ihre Substanz dorthin und erfahren genau, wie hoch sie dosiert ist, ob womöglich gefährliche Streckstoffe enthalten sind. "Auf jeder Party sind MDMA-Pillen unterwegs und eigentlich weiß niemand, wie viel da drin ist", erklärt Felix Blei von "miraculix". Das Angebot wird vom Land Thüringen finanziert, im Ernstfall kann ihre Arbeit Leben retten. Reporter Daniel Tautz hat legales LSD aus dem Internet zum Testen mitgebracht.Portugal fährt dagegen eine ganz andere Strategie. 2001 hat das Land alle Drogen entkriminalisiert. Heißt konkret: Man kann sie zwar nicht legal kaufen und besitzen; wird man aber mit Substanzen erwischt, folgt kein Strafprozess, sondern ein Reflektionsgespräch bei einer Kommission. "Wir setzen auf Hilfe statt Strafe", sagt Nuno Capaz von der Einrichtung in Lissabon. "Die Menschen haben nicht auf dem Schirm, dass ein Großteil der Konsumenten kein Problem mit der Nutzung illegaler Drogen haben." Und allen anderen werde Hilfe an die Hand gegeben. Ein mögliches Vorbild für eine andere Drogenpolitik in Deutschland?Wie es in Deutschland aktuell um den Konsum von Partydrogen steht und wie Staat, Clubbetreiber und Feiernde über eine liberalere Drogenpolitik denken, zeigt "exactly" am 24. Juni ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek sowie um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Ahrens, Tel. (0391) 5 39 21 21Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6299512