Mainz (ots) -
Woche 30/26
Samstag, 18.07.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Rückkehr der Mammuts?
Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten
Deutschland 2024
"Die sieben großen Rätsel der Menschheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 19.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.45 Die Pyramiden von Caral
Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas
Deutschland 2022
"ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 21.07.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Die großen Kriminalfälle der Geschichte
Deutschland 2008
"Terra X History: Freddy Quinn - Eine deutsche Legende" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6299522
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