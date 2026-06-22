Eine Million Startkapital, 500 Tage Zeit: Eine neue Studie hat anhand eines fiktiven Startups untersucht, ob KI-Agenten langfristig planen können - und kommt zu interessanten Erkenntnissen. Glaubt man den Technikoptimisten, dann stehen sogenannte KI-Agenten, also künstliche Intelligenz, die eigenständig handelt und Entscheidungen trifft, kurz vor dem Durchbruch. Sie sollen künftig unsere Urlaube buchen, für uns einkaufen und sogar komplette Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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