General Motors hat die Produktion des Chevrolet Captiva EV in Brasilien aufgenommen. Das Elektro-SUV wird im Bundesstaat Ceará gefertigt und ist nach dem Spark EUV das zweite vollelektrische Chevrolet-Modell, das dort lokal produziert wird. General Motors hat den Produktionsstart des Chevrolet Captiva EV in Brasilien bekannt gegeben. Das Elektro-SUV soll im Werk des Industriepartners Comexport Planta Automotiva do Ceará (PACE) im Bundesstaat Ceará ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net