Smart hat in Rom weitere Details zum kommenden #2 vorgestellt. Der elektrische Zweisitzer soll mit eigener ECA-Plattform, 35,7-kWh-Batterie, rund 300 Kilometern WLTP-Zielreichweite und Schnellladen in unter 20 Minuten an die Rolle des früheren Fortwo anknüpfen - nur eben technisch besser. Besonders spannend: Smart Europa arbeitet weiter an einem Einstiegspreis von unter 20.000 Euro für das Basismodell. Rom ist bis heute so etwas wie ein Freiluftmuseum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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