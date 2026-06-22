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Dow Jones News
22.06.2026 14:57 Uhr
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MÄRKTE USA/Wenig verändert - USA/Iran-Verhandlungen im Fokus

DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - USA/Iran-Verhandlungen im Fokus

DOW JONES--Nach dem verlängerten Wochenende deutet sich am Montag eine kaum veränderte Eröffnung an der Wall Street an. Am Freitag fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Im Fokus stehen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Gesprächen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, heißt es von der Saxo Bank.

Der Speicherchiphersteller SK Hynix hat Samsung Electronics überholt und ist das wertvollste Unternehmen Südkoreas. Treiber dafür ist der KI-bedingte Chip-Boom. SK Hynix, ein wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten (HBM), die in Nvidias KI-Beschleunigern verwendet werden, verzeichnete im April einen verfünffachten Anstieg des Quartalsüberschusses aufgrund der steigenden Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben Speicherhersteller die HBM-Produktion für spezialisierte Speicher priorisiert, die für KI benötigt werden. Das Training großer Sprachmodelle macht in der Regel die Kombination von Nvidias Grafikprozessoren mit HBM erforderlich. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich 0,3 Prozent.

Im Blick könnten auch diverse Veränderungen bei den Zusammensetzungen von S&P-500 und Nasdaq-100 stehen. So werden die Aktien von Flex und Marvell Technology in den S&P-500 aufgenommen. Dagegen müssen Campbell's und Pool ihren Platz in dem Index räumen. Neue Mitglieder des Nasdaq-100 werden Astera Labs, Coreweave, Nebius, Rocket Lab und Teradyne. Entnommen werden die Papiere von Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk und Zscaler.

Die Renditen am US-Anleihemarkt legen leicht zu, während sich der Dollar-Index kaum verändert zeigt. Die Märkte setzen weiter auf eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve, heißt es. Gleichzeitig richte sich die Aufmerksamkeit auch auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran, wobei beide Länder eine Einigung innerhalb von 60 Tagen anstrebten, so Li Xing von Exness. "Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung könnten die Nachfrage nach sicheren Häfen verringern und den Dollar belasten. Die Vorsicht könnte jedoch angesichts der zahlreichen Rückschläge, die die Verhandlungen in den letzten Monaten gekennzeichnet haben, anhalten", meint Xing. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

Die Ölpreise geben nach vor dem Hintergrund der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte Brent rutscht deutlicher unter die Marke von 80 Dollar und verliert 2,0 Prozent auf 78,98 Dollar je Fass.

Der Goldpreis erholt sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Für die Feinunze geht es um 1,2 Prozent auf 4.209 Dollar nach oben. Auch hier werde auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran geschaut, heißt es. Zudem habe die Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche darauf hingedeutet, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben dürften was die Attraktivität zinsloser Anlagen verringert.

Bei den Einzelwerten schießen die Aktien von Apogee Therapeutics um 47,1 Prozent auf 132,90 Dollar nach oben. Der US-Pharmakonzern Abbvie übernimmt das Unternehmen für 10,9 Milliarden US-Dollar. Abbvie erklärte am Montag, dass man 135,11 US-Dollar je Aktie in bar zahlen will. Dies entspricht einem Aufschlag von 49 Prozent gegenüber dem Apogee-Schlusskurs vom Donnerstag bei 90,38 Dollar. Für die Aktien von Abbvie geht es um 1,4 Prozent nach oben. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,22 +0,04    4,23      4,21 
5 Jahre           4,27 +0,05    4,28      4,26 
10 Jahre          4,49 +0,04    4,50      4,48 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13 
EUR/USD          1,1455  -0,1  -0,0013     1,1468   1,1463 
EUR/JPY          185,28  +0,1   0,2600     185,02  184,9300 
EUR/CHF          0,9255  +0,0   0,0002     0,9253   0,9259 
EUR/GBP          0,8648  -0,2  -0,0013     0,8661   0,8669 
USD/JPY          161,74  +0,3   0,4600     161,28  161,3100 
GBP/USD          1,3245  +0,1   0,0013     1,3232   1,3218 
USD/CNY          6,7745  +0,1   0,0059     6,7686   6,7686 
USD/CNH          6,7783  -0,1  -0,0044     6,7827   6,7845 
AUS/USD          0,7006  -0,1  -0,0005     0,7011   0,7008 
Bitcoin/USD      64.715,40  +1,5   947,62    63.767,78 63.245,49 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         74,99  -1,1   -0,86      75,85 
Brent/ICE         78,98  -2,0   -1,59      80,57 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.208,88  +1,2   48,88    4.160,00 
Silber           66,49  +2,4    1,58      64,91 
Platin         1.687,75  +1,4   23,69    1.664,06 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

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June 22, 2026 08:21 ET (12:21 GMT)

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