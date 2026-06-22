Vor fünf Jahren schien Vonovia für viele Anleger noch ein defensiver Fels in der Brandung zu sein. Heute fällt die Bilanz ganz anders aus: Während DAX und CDAX deutlich zulegten, hat die Aktie des Bochumer Wohnimmobilienriesen massiv an Wert verloren. Die Zahlen sprechen eine verheerende Sprache.Das Wichtigste kurz und knapp• Vonovia-Aktie in fünf Jahren: -55,3 Prozent.• Deutlich schwächer als der Markt: DAX +62,8 Prozent, CDAX +48,9 Prozent.• Auch klar schwächer als der STOXX Europe 600 Real Estate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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