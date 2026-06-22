Berlin (ots) -Einsamkeit ist überall, auch dort, wo sie nicht gleich vermutet wird: bei den 16- bis 30-Jährigen, die scheinbar beste Chancen auf rege Kontakte haben. Fast die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland bezeichnet sich als einsam. Das ergab eine Studie der Bertelsmann-Stiftung (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/junge-menschen-und-gesellschaft/projektnachrichten/wie-einsam-sind-junge-erwachsene-im-jahr-2024) im Jahr 2024. Und: Wer sich als junger Mensch in Deutschland einsam fühlt, ist unzufriedener mit der Demokratie und glaubt kaum daran, dass es lohnend ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren.Einsamkeit macht verletzlich, nicht nur die*/den* Einzelne*n, sondern auch das Gemeinwesen. Mit ihrer Einsamkeitsstrategie nimmt die Bundesregierung das Alleinsein als gesamtgesellschaftliches Problem in den Blick, das die Politik angehen muss, aber ohne breite Unterstützung nicht lösen kann. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) bringt in der Allianz gegen Einsamkeit verschiedenste zivilgesellschaftliche Akteure zusammen. Die Volkshochschulen werden in dem Bündnis vom DVV vertreten. "Die Beteiligung der vhs stärkt die Allianz bundesweit", sagt DVV-Verbandsdirektorin Julia von Westerholt. "Überall im Land sind Volkshochschulen Orte der Begegnung und des Austauschs."Der Bildungsstand: Risikofaktor und ChanceDer Bertelsmann-Studie zufolge kann die soziale Lage junger Menschen das Einsamkeitsrisiko senken oder erhöhen. Besonders betroffen sind zum Beispiel Arbeitslose und Personen mit Migrationshintergrund. Auffällig ist außerdem, dass junge Leute mit niedrigem Schulabschluss sich häufiger einsam fühlen als andere. Hier setzen Volkshochschulen an. 2024 führten vhs allein über 1000 Kurse zum Nachholen des Hauptschulabschlusses und über 650 Realschulabschluss-Kurse durch. Volkshochschulen fördern aber auch das kreative Miteinander Jugendlicher und junger Erwachsenen: Die Junge vhs, die Zentralstelle für Kinder- und Jugendbildung beim DVV und das DVV-Projekt talentcampus unterstützen junge Menschen dabei, zusammen mit Gleichaltrigen ihre Gedanken und Gefühle künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.Weit bekannter als das Einsamkeitsrisiko bei den Jungen ist die Vereinsamung Älterer. Bei ihnen verschärft auch der digital gap das Problem. Digitale Kommunikation kann die unmittelbare Begegnung zwischen Menschen nicht ersetzen. Wer jedoch Schwierigkeiten hat, ein Smartphone zu bedienen, läuft eher Gefahr, Kontakte zu verlieren. In der vhs kann jede*r die Grundlagen der digitalen Kommunikation erlernen, unabhängig von Alter und Vorkenntnissen. Zudem bieten Volkshochschulen regelmäßig Treffen für Ältere an, die sich untereinander über den Umgang mit digitalen Tools austauschen möchten.Gegen Einsamkeit, direkt oder diskretViele fürchten sich vor Einsamkeit. Umso größer ist die Scheu, darüber zu reden. Volkshochschulen sprechen Einsamkeit an und laden zum Dialog über das tabuisierte Thema ein. In der breiten Palette der vhs finden zudem Menschen mit unterschiedlichsten Interessen ihren Kurs - und damit Gelegenheit, anderen zu begegnen, die diese Interessen teilen. Volkshochschulen sind Anlauf- und Treffpunkte, auch in ländlichen Regionen. "Gemeinsam lernen in offener Atmosphäre hilft aus der Isolation und stimmt optimistischer", sagt DVV-Direktorin Julia von Westerholt. "Das kann auch das Verhältnis der Einzelnen zur Gesellschaft verbessern".Pressekontakt:Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.Dr. Angela Rustemeyer, Leitung VerbandskommunikationTel. 0049 228 97569 18, rustemeyer@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120024/6299578