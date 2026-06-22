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GROUPAUTO International übernimmt vollständiges Eigentum an Softeca und beschleunigt damit die digitale Transformation im Automobil-Ersatzteilmarkt



22.06.2026 / 15:05 CET/CEST

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LEVALLOIS-PERRET, Frankreich, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GROUPAUTO International ( GAI ) gab heute die Übernahme der restlichen Anteile an Softeca, dem in Burgos ansässigen Softwareentwickler, bekannt und markierte damit die vollständige Integration des Unternehmens. Dieser strategische Schritt baut auf der ersten 33-prozentigen Beteiligung von GAI an Softeca im Jahr 2022 auf und bekräftigt sein Engagement, die digitale Transformation des Kfz-Ersatzteilmarkts anzuführen. Gleichzeitig verschafft die Investition Softeca eine solide finanzielle Basis, um die Innovation weiter voranzutreiben, das Produktportfolio für bestehende und neue Kunden aus verschiedenen Branchen zu diversifizieren und die Grundlage für ein nachhaltiges internationales Wachstum zu schaffen. Seit 2022 arbeiten GAI und Softeca gemeinsam an GNM Systems, einer modularen Plattform für Ersatzteilhändler und Werkstätten, sowie an GPS, einem datengestützten Tool für Rabatte und Prognosen - beides zentrale Elemente der digitalen Transformation von GAI. Die vollständige Übernahme von Softeca ermöglicht es GAI, sein digitales Ökosystem um neue Tools für seine weltweiten Mitglieder zu erweitern. Günter Weber, Präsident und CEO von GAI, erklärte: "Als Reaktion auf die sich wandelnde Marktdynamik sorgt die 100-prozentige Übernahme von Softeca für Stabilität und Unabhängigkeit von Drittanbietern und beschleunigt gleichzeitig die Entwicklung der GROUPAUTO-Systeme. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, den Wandel im Independent Aftermarket (IAM) voranzutreiben und unsere globale Reichweite über Europa hinaus auszubauen." Ignacio Cantera, Gründer und CEO von Softeca, erklärte: "Mit dieser Übernahme können wir uns nun voll und ganz darauf konzentrieren, das digitale GROUPAUTO-Ökosystem zu stärken, GAI und seine Marktakteure miteinander zu vernetzen und Innovationen voranzutreiben. Softeca bleibt der Kern der Lösung, und durch die Zusammenarbeit mit Start-ups, die sich auf Digitalisierung, KI und andere fortschrittliche Technologien spezialisiert haben, bereiten wir uns auf zukünftige Marktanforderungen vor und schaffen einen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig streben wir ein globales, nachhaltiges Wachstum in unseren Zielmärkten an - und schaffen durch modernste Technologie und außergewöhnlichen Kundenservice einen geschäftlichen Mehrwert sowohl für bestehende als auch für neue Kunden." GAI wird weiterhin in KI und fortschrittliche Technologien investieren, um seine Mitglieder und Lieferanten zu stärken und sicherzustellen, dass sie in einer zunehmend digitalisierten Branche wettbewerbsfähig bleiben. Informationen zu GROUPAUTO International GROUPAUTO International ist eine führende internationale Handelsgruppe im Kfz-Ersatzteilmarkt, die 1990 gegründet wurde. Unser umfangreiches Netzwerk aus Händlern, Dienstleistern und Reparaturspezialisten für Pkw und Nutzfahrzeuge erstreckt sich über fünf Kontinente und 117 Länder. Wir bieten Unternehmen, Fuhrparks und privaten Fahrzeughaltern eine echte Alternative zu den Servicenetzwerken der Automobilhersteller - mit gleichwertiger Qualität, schneller Verfügbarkeit und zu geringeren Kosten. Mit über 67 Premium-Lieferantenpartnern bieten wir Ersatzteile in OE-Qualität (Originalausstattung) für alle Marktsegmente an und gewährleisten so Zuverlässigkeit, Leistung und weltweite Einheitlichkeit. www.groupauto.com Informationen zu Softeca Softeca ist ein Technologieunternehmen mit über 22 Jahren Erfahrung, das sich auf die Bereitstellung wertorientierter digitaler Lösungen spezialisiert hat, um Geschäftsprozesse zu optimieren, Wachstum voranzutreiben und Daten für strategische Entscheidungen zu nutzen. Mit einem Team von mehr als 80 Fachleuten und mehr als 350 Projekten entwickelt Softeca maßgeschneiderte Software für Branchen wie die Automobilindustrie, die Lebensmittelindustrie, das Gesundheitswesen, die Versicherungsbranche und das Baugewerbe, darunter Lösungen wie Carplace (Online-Fahrzeugmarktplatz), Autogest (Werkstattmanagement) und KI-gesteuerte Plattformen. Der Fokus liegt auf kollaborativer Innovation, wobei eng mit den Kunden zusammengearbeitet wird, um Spitzentechnologie bereitzustellen, die die digitale Transformation menschlicher gestaltet. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2997636/GROUPAUTO_International_Softeca.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2997637/GROUPAUTO_International_and_Softeca_Logo.jpg Medienkontakt GROUPAUTO International

Tini Labitzke

Leiterin Marketing & Kommunikation

Christiane.labitzke@groupauto.com www.groupauto.com Softeca

Ignacio Cantera

Gründer und CEO

ignacio@softeca.es Softeca View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/groupauto-international-ubernimmt-vollstandiges-eigentum-an-softeca-und-beschleunigt-damit-die-digitale-transformation-im-automobil-ersatzteilmarkt-302806311.html



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