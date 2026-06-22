Die AMS Osram-Aktie hat seit Mai eine bemerkenswerte Aufholbewegung hingelegt. In der Spitze stieg der Kurs auf rund 23 Schweizer Franken, bevor zuletzt eine Konsolidierung einsetzte. Am Montag gewinnt sie aktuell +1,2% und steht bei 19,22 SFR. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist die Erholung bereits ausgereizt oder steht das Unternehmen erst am Anfang einer Neubewertung? KI-Fantasie könnte zum Kurstreiber werden Der Kapitalmarkt fokussiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de