Im Zentrum unserer Milchstraße leuchtet eine gigantische Blase aus energiereichen Gammastrahlen. Der Ursprung dieses Phänomens wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Eine neuartige Datenanalyse bringt nun eine fast verworfene Theorie unerwartet zurück. Ein Team von Forscher:innen der österreichischen Universität Wien und des Lawrence Berkeley National Laboratory im US-Bundesstaat Kalifornien hat das sogenannte Gammastrahlenleuchten im Zentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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