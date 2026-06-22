DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Juni

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,0 zuvor: 44,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 zuvor: 44,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 48,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,1 *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV *** 10:00 DE/Porsche AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,6 zuvor: 47,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,2 zuvor: 48,5 *** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,9 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu "From Risk to Resilience: Financing the Future" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,1 *** 15:55 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy Forum von Barclays und CEPR 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q ===

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June 22, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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