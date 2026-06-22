Hamburg (ots) -Datenbasierte Analyse von 72 Auslegungsszenarien zeigt eine Erlösspanne von rund 79.000 bis 169.000 Euro pro MW (exkl. Marktprämie).- Die Studie liefert PV-Betreibern, Projektentwicklern und Investoren konkrete Entscheidungshilfen zur Projektentwicklung.Die Auslegung von Grünstromspeichern hat erheblichen Einfluss auf deren Erlöspotenzial. Das zeigt eine neue Studie von suena energy, einem Hamburger Technologieunternehmen für die optimierte Vermarktung von Batteriespeichern und erneuerbaren Energien. In der Analyse von 72 Auslegungsszenarien für PV-Speicher-Projekte an einem 30-Megawatt-Netzanschlusspunkt variieren die potenziellen Erlöse je nach Konfiguration zwischen rund 79.000 und 169.000 Euro pro MW (exkl. Marktprämie). Damit können optimierte Projektkonfigurationen das Erlöspotenzial gegenüber weniger geeigneten Auslegungen mehr als verdoppeln.Das auf KI-optimierte Vermarktung spezialisierte Unternehmen belegt, dass die optimale Auslegung durch ein Zusammenspiel von Speicherleistung, Speicherdauer, PV-Größe und PV-Ausrichtung entsteht. Den höchsten spezifischen Erlös erzielt in der Studie ein kleiner Speicher mit langer Speicherdauer (Ost-West, 60 MWp PV, 10 MW / 40 MWh) mit rund 169.000 Euro pro MW (exkl. Marktprämie). Das höchste absolute Erlösvolumen erreicht dagegen ein größerer Speicher (Süd, 60 MWp PV, 30 MW / 120 MWh) mit rund 4,00 Mio. Euro pro Jahr. Demnach arbeiten laut Studie kleinere Speicher häufig effizienter, größere Speicher erzielen wiederum höhere absolute Jahreserlöse. Weiter belegt die Untersuchung, dass Systeme mit vier Stunden Speicherdauer die Erlöse pro MW steigern, während Zwei-Stunden-Systeme die Kapazität besonders effizient nutzen. Auch PV-Überbauung und Ausrichtung beeinflussen die Wirtschaftlichkeit, allerdings nur im Zusammenspiel mit Speichergröße und Speicherdauer.Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der anzulegende Wert - also die EEG-Vergütungsgröße für Innovationsausschreibungs-Projekte - einen messbaren Einfluss auf die BESS-Erlöse hat. Er verändert nicht die physische Speicher-Performance, wohl aber die Monetarisierung der durch den Speicher geretteten PV-Energie: Konfigurationen mit 4h-Systemen und hoher geretteter Energiemenge reagieren besonders sensibel auf Änderungen des anzulegenden Werts und profitieren überproportional von steigenden Marktprämien.Die Studie bewertet ausschließlich die Erlöse von Grünstromspeichern. Capex, OpEx, Degradation und Projektkosten werden nicht berücksichtigt. Das berechnete Erlösmaximum ist demnach nicht das Investitionsoptimum."Der wirtschaftliche Erfolg eines Grünstromspeichers entscheidet sich nicht ausschließlich im Betrieb, sondern bereits in der Auslegung", sagt Lennard Wilkening, CEO und Co-Founder von suena energy. "Wer PV-Anlage, Netzanschluss, Speicherleistung und Speicherdauer ganzheitlich optimiert, kann den Speicher-Mehrwert deutlich steigern. Wenn die richtige Auslegung mit einer optimierten Vermarktung über einen Multi-Markt-Ansatz kombiniert wird, lassen sich über die gesamte Anlagenlaufzeit maximale Erlöse generieren. Auslegung und intelligente Vermarktung gehören für uns deshalb zusammen. Beides bedingt die Wirtschaftlichkeit von Grünstromspeichern. Herauszuheben ist, das Erlösmaximum ist dabei nicht zwingend das Investitionsoptimum - wer beides im Blick hat, trifft die besten Projektentscheidungen."Die Untersuchung des Erlöspotenzials ist in ein dynamisches Marktumfeld eingebettet. Deutschland hat 2025 rund 16,4 GW neue PV-Leistung zugebaut und damit einen Gesamtbestand von 117 GW erreicht. Um das im EEG formulierte Ausbauziel von 215 GW bis 2030 zu erfüllen, muss der jährliche Zubau weiter steigen. Der zunehmende PV-Ausbau verstärkt zugleich Kannibalisierungseffekte, negative Preise und Preisvolatilität; gemeinsam mit sinkenden Batteriekosten verbessert das die Projektrenditen für Grünstromspeicher. Zusätzlich schafft die Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL) ab Juli 2026 neue Möglichkeiten für die flexiblere Nutzung von Grünstromspeichern.suena energy verwaltet ein Portfolio von mehr als 1,3 GW, davon über 750 MW im aktiven Betrieb, verteilt auf mehr als 60 Assets aus Grau- und Grünstrom-Co-Location, Stand-Alone-Speichern und erneuerbaren Energien. Mit der Studie liefert das Unternehmen Projektentwicklern, die neue PV-Speicher-Projekte planen, und Betreibern bestehender PV-Anlagen, die eine Speicher-Nachrüstung prüfen, konkrete Handlungsempfehlungen. Sie verdeutlicht, welche Parameter die Erlöse am stärksten beeinflussen und an welchen Stellen sich eine vertiefte Projektanalyse lohnt.Die vollständige Studie steht auf der Website von suena energy zum Download zur Verfügung: https://share-eu1.hsforms.com/2ZRdaHqUCRt-CyW6LX6RmLgfiil3Über suena energysuena energy ist der erste vollständig algorithmische und KI-basierte Anbieter für die Handelsoptimierung von Batteriespeichersystemen und erneuerbaren Energien. Der Energy Trading Autopilot nutzt modernste Algorithmen und präzise Prognosen, um Handelsentscheidungen in Echtzeit zu optimieren. Die marktführende Technologie von suena ermöglicht einen effizienten Handel über alle Ausgleichs- und Strommärkte hinweg. Für die Kunden bedeutet dies höhere Erträge, eine längere Lebensdauer der Batterien und minimierte Risiken. suena energy bietet optimiertes Marketing für eigenständige Speicher, PV- und Windprojekte am selben Standort, Direktvermarktung erneuerbarer Energien, Portfoliooptimierung und White-Label-Partnerlösungen.Pressekontakt:Pia Armbruster, pia.armbruster@suena.energyOriginal-Content von: suena energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182875/6299640