Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche stand im Zeichen der Deeskalation im Nahen Osten, so die Analysten der DekaBank.Mit der Aussicht auf eine Beruhigung am Persischen Golf hätten die Ölpreise nachgegeben, was europäischen Staatsanleihen Rückenwind verschafft habe: Sie hätten über die Woche deutlich positive Erträge erzielt. Auffallend sei gewesen, dass Staatsanleihen höhere Erträge als Unternehmensanleihen erwirtschaftet hätten. Besonders Staatsanleihen aus der Peripherie - allen voran Italien - hätten aufgrund des höheren Risikoaufschlags besonders gut abgeschnitten. Bei Unternehmensanleihen hätten sich die Risikoaufschläge leicht ausgeweitet. Entsprechend hätten Unternehmensanleihen mit höheren Kreditratings etwas besser abgeschnitten als qualitativ schlechtere Hochzinsanleihen. Trotzdem sei der Gesamtertrag beider Segmente auf Wochensicht positiv gewesen. (22.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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