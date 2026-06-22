Digital Charging Solutions (DCS), ein von BMW und Mercedes-Benz gegründeter Anbieter von Ladelösungen, öffnet sich für weitere Kundenkreise: Auf der Power2Drive stellt DCS sein neues Angebot "eMSP-as-a-Service" vor. Damit will DCS allen Unternehmen, die ein eigenes Ladeangebot entwickeln oder ausbauen möchten, das Leben vereinfachen. Damit erweitert DCS, das bislang vor allem individuelle White-Label-Ladelösungen für Automobilhersteller entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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