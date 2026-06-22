Das Forschungsprojekt U-Shift II setzt auf ein autonomes Fahrmodul mit austauschbaren Kapseln. Die Plattform soll künftig unter anderem für Personentransport, Logistik und mobile Dienste eingesetzt werden können. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Ulm und das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) haben die neue Generation des modularen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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