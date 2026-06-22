© Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhotoAbbVie übernimmt Apogee Therapeutics für rund 10,9 Milliarden US-Dollar. Der Deal soll das Immunologiegeschäft stärken und neue Wachstumstreiber schaffen.AbbVie sichert sich mit einem milliardenschweren Zukauf neue Wachstumschancen im Immunologiegeschäft. Der US-Pharmakonzern übernimmt das Biotechnologieunternehmen Apogee Therapeutics für rund 10,9 Milliarden US-Dollar und erweitert damit seine Pipeline für entzündliche und immunologische Erkrankungen. An der Börse sorgte die Nachricht für Begeisterung. Die Aktie von Apogee Therapeutics legte vorbörslich um 46,86 Prozent auf 132,73 US-Dollar zu (Stand 14:57 Uhr MESZ). Milliardenübernahme stärkt Kernbereich Nach Angaben beider Unternehmen …
Enthaltene Werte: US00287Y1091,US03770N1019Den vollständigen Artikel lesen
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