Mainz (ots) -
Woche 26/26
Fr., 26.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Norwegen - Frankreich
Vorrunde Gruppe I
Übertragung aus Boston/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (HD/UT)
Wetter
Moderation: Christian Sievers
Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der Männer
Belgien - Deutschland aus Gliwice/Polen mit Kommentator
Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr im Livestream
Woche 27/26
Sa., 27.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
1.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kolumbien - Portugal
Vorrunde Gruppe K
Übertragung aus Miami/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6299665
Woche 26/26
Fr., 26.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Norwegen - Frankreich
Vorrunde Gruppe I
Übertragung aus Boston/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (HD/UT)
Wetter
Moderation: Christian Sievers
Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der Männer
Belgien - Deutschland aus Gliwice/Polen mit Kommentator
Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr im Livestream
Woche 27/26
Sa., 27.6.
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1.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kolumbien - Portugal
Vorrunde Gruppe K
Übertragung aus Miami/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6299665
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