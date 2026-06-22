Der KI-Boom sorgt nicht nur bei Chipdesignern für Fantasie. Ein Spezialist für die entscheidende Backend-Technologie der Halbleiterindustrie profitiert von einem langfristigen Großdeal, starken Zahlen und einem charttechnischen Ausbruch - mit kräftigem Kurspotenzial.Der nächste Engpass im Chipboom liegt nicht nur bei KI-Beschleunigern oder Rechenzentren. Entscheidend wird zunehmend, wie Hochleistungschips verbunden, getestet und einsatzfähig gemacht werden. Genau hier rückt jetzt ein weitgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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