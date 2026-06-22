Walt Disney profitiert operativ vom starken Kinostart von Pixars Toy Story 5, der weltweit hohe Umsätze und Millionen Besucher anlockte. Trotz dieses Erfolgs bleibt die Aktie unter Druck, weil ein Patentstreit mit InterDigital in mehreren EU-Ländern rechtliche und operative Unsicherheit schafft. Anleger bewerten daher nicht nur den Kassenerfolg, sondern auch mögliche Kostenrisiken, Einschränkungen und die weitere Verwertung des Films.Pixar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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