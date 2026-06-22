Interessante Details zum geplanten Verkauf des operativen Geschäfts der Wurmtal Beteiligungen AG enthält die jetzt im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung zur Hauptversammlung (HV) am 30. Juli 2026 in Geilenkirchen. So beträgt der vereinbarte Kaufpreis für die Kehmer Versicherungsgruppe sowie die Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler netto insgesamt rund 8,05 Mio. Euro. Das ist mehr als zu vermuten war. Genau 90 Prozent davon entfallen auf Kehmer. Zudem sollen vom Gesamtkaufpreis zunächst einmal 1,00 Mio. Euro auf einem Treuhandkonto hinterlegt werden. Den Rest zahlt die zum Münchner Infinitech-Verbund gehörende Vermas Versicherungsmakler Service direkt an Wurmtal. Der wirtschaftliche Übergang der beiden Gesellschaften erfolgt bereits zum 1. Januar 2026 und ist mit diversen Verkäufergarantien hinterlegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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