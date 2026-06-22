Mehr als 290 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, neue KI-Fantasie durch Anthropic und Rückenwind von explodierenden Speicherpreisen: Micron Technology ist einer der heißesten Halbleiterwerte des Jahres. Jetzt richtet sich der Blick auf die Zahlen. Kann der Speicherchip-Konzern noch einen draufsetzen oder ist die Erwartung inzwischen zu hoch? Der Boom um Künstliche Intelligenz hat viele Gewinner hervorgebracht. Nvidia liefert die Rechenpower, Microsoft und Amazon bauen die Cloud-Infrastruktur aus, und Micron liefert einen Baustein, ohne den der KI-Hype ins Stocken geraten könnte: Speicher. HBM, DRAM, NAND und SSDs sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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