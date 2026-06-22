Ein merkwürdiger Himmelskörper im fernen Weltraum gibt der Wissenschaft bereits seit über einem Jahrzehnt komplexe Rätsel auf. Durch den Einsatz modernster Infrarottechnik offenbaren sich nun überraschende atmosphärische Bedingungen. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat die Atmosphäre des rund 57 Lichtjahre von der Erde entfernten Himmelskörpers GJ 504b im Detail analysiert. Dabei hat ein Team von Wissenschaftler:innen um den Astronomen Aneesh Baburaj ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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