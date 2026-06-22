Alpitronic erweitert sein dezentrales Megawatt-Ladesystem HYC1000 um einen neuen High Performance Dispenser. Über einen einzelnen, flüssigkeitsgekühlten CCS-Anschluss soll die neue Variante E-Fahrzeuge mit mehr als 1.000 A und bis zu 1.000 kW versorgen. Bisher waren beim HYC1000 über CCS maximal 600 kW möglich. Mit dem Marktstart des HYC1000 im vergangenen Jahr hatte Alpitronic erstmals ein dezentrales Ladesystem mit bis zu einem Megawatt Gesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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