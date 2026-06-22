© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft-Chef Satya Nadella warnt vor zu mächtigen KI-Giganten und fordert günstigere Modelle, mehr Nutzerkontrolle und neue Jobs statt Entlassungen.Microsoft-Chef Satya Nadella fordert laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Sonntag, der sich auf ein Interview beruft, günstigere Modelle für künstliche Intelligenz und mehr Kontrolle für die Nutzer, um das Wachstum der Branche zu verändern. Der aktuelle Markttrend sieht vor, dass eine kleine Gruppe von Unternehmen den Wert der KI sichert und gleichzeitig Sicherheitswarnungen nutzt, um endlose Mittel für die Expansion zu fordern, zitierte das Nachrichtenportal Nadella. Nadella sagte, dass sich Unternehmen eher auf die Umstrukturierung …
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