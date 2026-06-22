Die Almonty-Aktie arbeitet sich erneut an eine entscheidende Ausbruchszone heran. Nach der jüngsten Erholung steht nun der noch laufende Abwärtstrendkanal im Fokus, dessen Oberkante bereits attackiert wird. Gelingt ein Tagesschluss oberhalb des heutigen Tageshochs bei 17,14 €, könnte der Weg in Richtung der alten Hochs frei werden. Ende des Abwärtstrends möglich Nach dem vorherigen Rückfall in Richtung 14 € hat sich die Almonty-Aktie wieder spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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