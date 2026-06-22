Mit dem geplanten Einstieg des Bundes bei KNDS dürfte der lange erwartete Börsengang des europäischen Rüstungskonzerns in den kommenden Tagen konkrete Formen annehmen. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Lohnt sich die Zeichnung der KNDS-Aktie? Bund steigt als Großaktionär ein Bislang befand sich KNDS jeweils zur Hälfte im Besitz der französischen Regierung sowie der deutschen Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens. Nach Medienberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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