Die Geely-Aktie startet mit einem Kursverlust von über -3% in die neue Handelswoche und sackt damit wieder unter die Kursmarke von 2 €. Was zieht den Kurs des chinesischen Autokonzerns in die Tiefe und sollten Anleger jetzt zugreifen? Neue Drohungen aus Europa Der Kursrückgang der Geely-Aktie hat seinen Ursprung in Brüssel, genauer gesagt bei der Europäischen Kommission. Medienberichten zufolge bereitet sie nach den Strafzöllen für reine E-Autos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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