SpaceX Aktie unter Schuldendruck: Kurs bricht nach Milliarden-Anleihe über 7% ein!

SpaceX Aktie unter Schuldendruck: Kurs bricht nach Milliarden-Anleihe ein

Die SpaceX Aktie ist am heutigen Montag nach der Ankündigung einer neuen Anleiheemission massiv unter Druck geraten. Im heutigen Handelsverlauf verzeichneten die Papiere des Raumfahrtunternehmens einen Rückgang von mehr als 7 %.

Der Grund für den Ausverkauf: Die geplante Ausgabe von unbesicherten vorrangigen Anleihen (Senior Notes) im Wert von 20 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen unter anderem für die Rückzahlung von Brückenfinanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

- SpaceX WKN: A42D4F - ISIN: US84615Q1031 - Ticker: SPCX.US

Finanzstatus: Enorme Barreserven vs. schwache Kennzahlen

Gleichzeitig legte

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