Schwalbach am Taunus (ots) -Mit steigenden Temperaturen im Sommer nehmen auch die Herausforderungen für die Kopfhaut zu. Das neue Head & Shoulders Menthol Fresh Anti-Juckreiz Shampoo mit kühlendem Menthol und Pirocton Olamin bietet einen sofortigen kühlenden Effekt und nachweislich wirksame Juckreizbekämpfung*.Im Sommer ist die Kopfhaut besonders intensiven Bedingungen ausgesetzt: Hitze, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Schweiß und Salzwasser. Wenn die Temperaturen steigen, erwärmt sich außerdem auch die Kopfhaut. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem die Population des schuppenverursachenden Hefepilzes Malassezia globosa besonders gut wachsen kann. Der Sommer wird dann zur Hochsaison für Juckreiz, Unwohlsein und sichtbare Schuppen.SOFORTIGE KÜHLUNG TRIFFT AUF BEWÄHRTE KOPFHAUTWISSENSCHAFTDas Head & Shoulders Menthol Fresh Anti-Juckreiz Shampoo (https://www.headandshoulders.de/de-de/anti-schuppen-produkte/anti-schuppen-shampoo/menthol-fresh-shampoo/) wurde entwickelt, um genau auf diese Bedingungen zu reagieren - mit einer wirkungsvollen Kombination aus Wissenschaft und spürbarer Erfrischung. Das Herzstück der Formel ist Pirocton Olamin, der bewährte Anti-Schuppen-Wirkstoff von Head & Shoulders. Er lindert klinisch nachgewiesen Juckreiz und ein brennendes Gefühl auf der Kopfhaut im Zusammenhang mit Schuppen und bekämpft gleichzeitig die eigentliche Ursache von Schuppen.Die Wirksamkeit wird durch kühlendes Menthol verstärkt, das ein sofortiges Kältegefühl erzeugt und die Wahrnehmung von Juckreiz reduziert, indem es überaktive Nervensignale beruhigt. So sorgt es besonders bei heißen und feuchten Bedingungen für schnelle, spürbare Erleichterung.Das Ergebnis: eine Kopfhaut, die sich erfrischt, beruhigt und ausgeglichen anfühlt - selbst an den heißesten Sommertagen.WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE LINDERUNG - ENTWICKELT FÜR DEN SOMMER"Im Sommer können Hitze und Feuchtigkeit Kopfhautbeschwerden verstärken, indem sie die biologischen Prozesse beschleunigen, die mit Schuppen und Juckreiz verbunden sind. Durch die Kombination von Pirocton Olamin mit kühlendem Menthol bekämpft das Menthol Fresh Anti-Juckreiz Shampoo sowohl die Ursache von schuppenbedingtem Juckreiz als auch das unmittelbare sensorische Unbehagen, das Verbraucher:innen bei Hitze empfinden und sorgt so für schnelle Linderung, ohne die langfristige Gesundheit der Kopfhaut zu beeinträchtigen." Dr. Cedric Callens, Wissenschaftliche Kommunikation Head & Shoulders.KLINISCH GEPRÜFTE WIRKSAMKEITIn einem klinischen Test** berichteten 8 von 10 Konsument:innen, nach der Nutzung des Head & Shoulders Menthol Fresh Anti-Juckreiz Shampoos von...- ...80% weniger Juckreiz- ...85% mehr Komfort- ...87& weniger fettige Haare bis zur nächsten WäscheNACHGEWIESENE ERGEBNISSE, DIE SPÜRBAR SINDDas Head & Shoulders Menthol Fresh Anti-Juckreiz Shampoo bietet sowohl einen sofortigen sensorischen Effekt als auch Vorteile für die Kopfhaut:- Sofortiges kühlendes Gefühl auf der Kopfhaut- Linderung von Juckreiz und Spannungsgefühl der Kopfhaut- Eine schuppenfreie Kopfhaut bei regelmäßiger Anwendung****Juckreiz im Zusammenhang mit Schuppen.**Klinischer Test CSD2017232, durchgeführt 2018, n = 100.***Akaza, N. et al., "Malassezia Globosa tends to grow actively in summer conditions more than cutaneous Malassezia species", Journal of Dermatology, 2012; 39: 1-4.Über Head & Shoulders: Mit über 60 Jahren Expertise in der Kopfhautforschung ist Head & Shoulders die weltweit führende Anti-Schuppen-Marke. Millionen Menschen vertrauen auf klinisch nachgewiesene Lösungen für verschiedenste Kopfhautbedürfnisse. Gestützt auf kontinuierliche Forschung und Innovation bleibt Head & Shoulders seinem Ziel treu, Menschen dabei zu helfen, jeden Tag und unter allen Bedingungen eine gesunde, angenehme und schuppenfreie Kopfhaut zu erreichen.Über Procter & Gamble: Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences,Lenor, Meister Proper , Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter de.pg.com.Pressekontakt:Golin Ketchum, Anna-Lisa Göbel - Junior Consultant - Tel.: +49 160 362 2351 - E-Mail: anna-lisa.goebel@omc.com - Bahnstraße 2 - 40212 DüsseldorfOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6299763