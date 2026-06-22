München (ots) -- Mit "Powerbank" und "Powerbank XL" profitieren erstmals auch Haushalte ohne eigenes Solardach von günstigem Strom, ob im Eigenheim oder zur Miete.- Kostenloser "Feierabendstrom" für Mieter*innen- Ab 2027 auch mit Octopus-eigener Hardware, zunächst in UK, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.Die Energiewende war bisher vor allem eines: Privatsache für Menschen mit Eigenheim und Solardach. Millionen Haushalte bleiben außen vor, weil ihnen das Dach fehlt, sich eine eigene Anlage nicht lohnt oder nicht umsetzbar ist. Mit "Powerbank" und "Powerbank XL" macht Octopus Energy daraus eine Bürgersache. Zwei intelligente Stromspeicher bringen günstigen Strom erstmals in jeden Haushalt, egal ob Eigenheim oder Mietwohnung.Das Prinzip ist bei beiden gleich: Der Speicher tankt Strom genau dann, wenn er günstig und grün ist, weil die Sonne scheint oder der Wind weht. Diesen Strom nutzt der Haushalt später selbst. Octopus steuert das automatisch im Hintergrund. Kund*innen müssen sich dabei um nichts kümmern und tragen kein Risiko.Powerbank XL: 0 Euro Stromkosten für Eigenheime ohne SolardachDie Powerbank XL ist die große Lösung für Eigenheimbesitzer*innen ohne eigene PV-Anlage. Das Paket umfasst einen rund 10 kWh großen Batteriespeicher inklusive Installation. Kund*innen zahlen einmalig 1.999 Euro und haben dafür zehn Jahre lang null Euro Stromkosten auf die ersten 2.000 kWh im Jahr*. Eine PV-Anlage kostet im Vergleich meist zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Die Botschaft dahinter ist einfach: kostenloser Strom, langfristig planbar.Powerbank: Feierabendstrom umsonst, jetzt auch für Mieter*innenDie Powerbank geht noch einen Schritt weiter und richtet sich an die Millionen Menschen, die bislang nicht von den Vorteilen der Energiewende profitieren konnten, allen voran Mieter*innen. Der kompakte Speicher mit rund 2 kWh ist nicht größer als ein Getränkekasten, wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist in wenigen Minuten startklar: Stecker rein und sparen.Tagsüber und nachts tankt die Powerbank günstigen Sonnen- und Windstrom. Abends, wenn alle zu Hause sind und Strom am teuersten ist, gibt sie ihn kostenlos zurück. Octopus nennt das "Feierabendstrom": Zwei Kilowattstunden Strom aus dem Speicher, davon eine Kilowattstunde täglich kostenlos, genau dann, wenn die Menschen zu Hause sind.** In diesem Zeitfenster gibt die Powerbank ihren gespeicherten Strom an die Wohnung ab und trägt die laufende Grundlast, beispielsweise Kühlschrank, Licht, Router, Ladegeräte und Fernseher." . Während das Netz am Limit ist und alle anderen den höchsten Preis zahlen, kostet dieser Strom dann nichts."Die Energiewende darf kein Privileg für Menschen mit Eigenheim und Solardach sein. Mit der Powerbank wird jede Mietwohnung zum kleinen Kraftwerk. Wer mitmacht, spart nicht nur bei den eigenen Stromkosten, sondern hilft auch, das Netz zu stabilisieren und überschüssigen Ökostrom zu nutzen, statt ihn abzuregeln. Damit wird die Energiewende einfacher, günstiger und demokratischer", sagt Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany.Hintergrund ist die wachsende Rolle von Speichern im Energiesystem. Mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie gibt es immer häufiger Stunden mit sehr günstigen oder sogar negativen Strompreisen. Jede Octopus Powerbank nimmt genau diesen Überschuss auf. So profitieren Haushalte indirekt auch von der Solar- und Windenergie anderer, und das System wird entlastet. Die Vorteile erneuerbarer Energien werden dadurch gerechter verteilt und für deutlich mehr Menschen nutzbar.Ab 2027: Auch mit Octopus-eigener HardwareAuf dem Energy Tech Summit heute in London hat Octopus Energy seine eigene Speicher-Reihe angekündigt: Ab 2027 sind die Speicherangebote dann auch mit Octopus-eigener Hardware verfügbar, zunächst in UK, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Ziel sind noch niedrigere Kosten für die Kund*innen. Weitere Details folgen im zweiten Halbjahr.Interessierte können sich ab heute auf www.octopusenergy.de/smarte-geraete/heimspeicher-powerbank und www.octopusenergy.de/smarte-geraete/heimspeicher-powerbank-xl für Powerbank und Powerbank XL registrieren.*2.000 kWh entsprechen dem Stromverbrauch eines kleinen bis mittelgroßen Haushalts ohne Wärmepumpe, elektrische Warmwasseraufbereitung oder E-Auto. Für darüber hinausgehenden Verbrauch gilt der normale Arbeitspreis von Octopus Energy.**"Feierabendstrom" ist ein rechnerisches Beispiel. Die Powerbank bietet eine Ausgangsleistung von 400 bis 800 W sowie eine Kapazität von bis zu 2 kWh. Der Speicher wird tagsüber mit günstigem, überschüssigem Solar- und Windstrom geladen. Durch diese zeitliche Verschiebung der Stromnutzung (ca. 60 kWh im Monat) entsteht ein Beschaffungsvorteil, den Octopus Energy in Form einer monatlichen Gutschrift auf der Stromrechnung direkt an die Powerbank-Kund*innen weitergibt.Pressekontakt:Verena KöckDomenik Braderpresse@octoenergy.comOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/6299772