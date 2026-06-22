Nvidia und Co - die großen Namen des KI-Booms haben in den vergangenen Monaten bereits eindrucksvoll gezeigt, was in dieser Story steckt. Viele dieser Titel haben stark performt, weil Anleger längst verstanden haben: Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Software-Thema, sondern vor allem ein massiver Infrastruktur- und Investitionszyklus. Doch genau jetzt wird die nächste Frage entscheidend: Wo entsteht als Nächstes Wertschöpfung? Und welche Unternehmen profitieren noch, bevor sie im breiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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