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Institutionelles Geld fließt in XRP, während der Kurs unter dem Druck des Marktes fällt. XRP notiert bei rund 1,14 Dollar und hat sich nach dem Einbruch vom Freitag leicht stabilisiert, bleibt aber unter der Marke von 1,20 Dollar. Warum also kaufen große Adressen weiter, während der Preis nachgibt? Die XRP News dieser Woche zeigen anhaltende Zuflüsse in die Spot-ETFs und einen Gesetzentwurf, der kurz vor dem Abschluss steht. Die straffe US-Geldpolitik und die angespannten US-Iran-Verhandlungen in Bürgenstock belasten weiterhin die gesamte Kryptowelt, und auch XRP geriet ins Rutschen. Dennoch bleibt der regulatorische Rückenwind das beherrschende Thema im Hintergrund. Dieser Artikel ordnet die XRP News ein und zeigt, welche Marken jetzt über die nächste Bewegung entscheiden. Er erklärt, warum die 200-Tage-Linie zur entscheidenden Grenze geworden ist. Und er beleuchtet, weshalb das schnellste Kapital gar nicht erst auf eine Abstimmung wartet.

XRP News, Wal-Adressen und ETF-Geld treiben die Lage

Die aktuellen XRP News werden von institutionellem Geld geprägt. Laut CoinMarketCap zogen die Spot-ETFs seit ihrem Start im November 2025 rund 1,43 Milliarden Dollar an, und der Mai brachte den stärksten Monat. Wal-Adressen sammelten über Monate hinweg große Mengen und verringerten so das Angebot an den Börsen. Auch Morgan Stanley legte in einer Quartalsmeldung Bestände in einem XRP-ETF offen. Auch das Open Interest an XRP-ETF-Optionen legte zu, ein weiteres Zeichen für institutionelles Interesse. Trotz dieses Rückenwinds steht der Kurs unter Druck.

XRP hat sich vom Freitagstief bei 1,12 Dollar leicht erholt und notiert bei rund 1,14 Dollar, knapp unter seiner 200-Tage-Linie. Diese Linie gilt als Grenze, die den breiteren Trend zusammenhält. Der CLARITY Act räumte am 14. Mai im Bankenausschuss des Senats die größte Hürde und steht nun zur Abstimmung im Plenum, wie Yahoo Finance berichtet. Das Weiße Haus strebt eine Unterzeichnung um den 4. Juli an, was XRP eine Einstufung als Rohstoff bringen würde. Die Behörden hatten XRP bereits im März 2026 förmlich als digitalen Rohstoff eingestuft. Diese XRP News aus Regulierung und Zuflüssen lehnen sich klar bullisch an.

Selbst eine Rückkehr in Richtung 2,20 Dollar bedeutet von hier aus eher einen begrenzten Hebel über viele Monate. Genau hier trennt sich die Erwartung an einen großen Coin von der an einen jungen Markt. Während XRP auf Abstimmungen und Zuflüsse wartet, fließt Kapital bereits in einen Einstieg vor der ersten Notierung. Leerverkäufer setzen derzeit klar auf fallende Kurse, was bei guten Nachrichten eine schnelle Gegenbewegung auslösen kann. Worum es bei diesem frühen Markt geht, zeigt der folgende Abschnitt im Detail.

Pepeto (PEPETO) und das schnellste Kapital im Markt

Die XRP News kreisen um den CLARITY Act und ETF-Zuflüsse, doch beide Katalysatoren brauchen Wochen oder Monate. Das schnellste Kapital im Markt wartet nicht auf eine Senatsabstimmung, sondern positioniert sich dort, wo ein einzelnes Ereignis den Kurs verändern kann.

Pepeto ist dieser Einstieg, und über 10 Millionen Dollar während großer Angst zeigen, dass erfahrenes Geld etwas sieht, das große Coins bisher nicht boten. Das Wachstum reagiert auf eine Börse, die bereits heute Handel abwickelt, nicht auf Gerüchte. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer zugreift, und markiert Betrugsfälle, die Händler im DeFi-Bereich jeden Monat Millionen kosten. Diese Sicherheit bauen die meisten Vorverkäufe gar nicht erst auf. Die Brücke überträgt Token kostenlos zwischen den Netzwerken, sodass Halter sich frei bewegen statt Wert an Gebühren zu verlieren.

Hinter beiden Funktionen steht eine einzige Börse, die laut Projekt vom Mitbegründer des ersten Pepe-Coins und einem ehemaligen Binance-Experten geführt wird. Eine Prüfung durch SolidProof bestätigte den vollständigen Code, bevor Käufer überhaupt einsteigen konnten. Pepe erreichte zu Spitzenzeiten mit identischer Menge und ohne jedes Produkt einen Wert in Milliardenhöhe. Mit identischer Menge, demselben Team und einer aktiven Börse im Rücken wirkt dieser Wert für Pepeto eher wie ein Startpunkt als wie eine Grenze.

Bei 0,0000001871 Dollar ist der heutige Einstieg gesichert, solange die Notierung noch aussteht. Analysten sehen ein Renditeprofil, das Anleger mit Blick auf 1,40 Dollar über ein Jahr kaum erreichen. Mit der Notierung verschwindet dieser Einstieg, und die Wallets, die dabei sind, sichern sich, was andere später vermissen könnten. Wer heute dabei ist, sichert sich ein Niveau, das danach nicht mehr besteht.

Fazit

Die jüngsten XRP News deuten auf eine Bewegung in Richtung 1,40 Dollar, sollte der CLARITY Act den Senat passieren und die Zuflüsse halten. Doch XRP pendelt weiter unter 1,20 Dollar, und der kurzfristige Pfad hängt am Markt und am Zeitplan im Senat. Pepeto zog während desselben Rückgangs über 10 Millionen Dollar an, und das Kapital dahinter wartet nicht auf eine Erlaubnis. Wer früh in Krypto Vermögen aufbaute, handelte, solange der Einstieg offen war. Der Einstieg im Vorverkauf besteht heute, doch jede Stufe hebt den Preis und die Notierung nimmt ihn ganz vom Tisch. Diese Entscheidung trennt jene, die handeln, von jenen, die nur zusehen.

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