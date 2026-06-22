Der erste Investor von Revolut, Wise, UiPath, Synthesia und Fluidstack bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung und Vertrauen in Europas nächste Wachstumsregion ein.

Erweitert das US-Team, um Gründer dabei zu unterstützen, vom ersten Tag an globale Giganten aufzubauen.

Die Finanzierungsrunde verteilt sich auf einen "Core"-Fonds in Höhe von 220 Mio. US-Dollar und einen "Select"-Fonds in Höhe von 100 Mio. US-Dollar, um vielversprechende Unternehmen bis zur Serie-B-Finanzierungsrunde und darüber hinaus zu unterstützen.

Gründer schon ganz am Anfang unterstützen noch bevor das Unternehmen oder das Thema klar ist

Seedcamp, Europas erster "Check-Investor" und erster Geldgeber für Unternehmen wie Revolut, Wise, UiPath, Synthesia und Fluidstack, hat 320 Millionen US-Dollar aufgebracht, um in die nächste Generation globaler Unternehmen zu investieren.

US-Expansion für Gründer von "Born Globals" und Frühphasenkapital für erfolgreiche Portfoliounternehmen

Seedcamp wurde im Jahr 2007 mit einem ersten Fondsvolumen von 2,5 Mio. US-Dollar gegründet. Mittlerweile verfügt die Firma über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 1 Mrd. US-Dollar und hat einige der höchsten Renditen unter den Risikokapitalfonds in Europa erzielt. Der Seedcamp Fonds III hat seinen Gesellschaftern inzwischen eine DPI-Rendite von über dem 13-Fachen eingebracht, und der Fonds IV weist eine Netto-TVPI-Rendite von über dem 5-Fachen auf.

Das neue Kapital verteilt sich auf 220 Millionen Dollar für "Seedcamp VII", den Flaggschiff-Fonds für Erstinvestitionen, und 100 Millionen Dollar für den "Select"-Fonds, der sich in erster Linie auf die Unterstützung von erfolgreichen Portfoliounternehmen konzentriert, die mit Ziel auf Serie B und darüber hinaus expandieren.

Seit fast zwei Jahrzehnten unterstützt Seedcamp Gründer bereits in einer frühen Phase, noch bevor sie sich als vielversprechend erweisen und zwar als erster institutioneller Investor. Viele dieser Unternehmen haben sich inzwischen zu den größten Technologieunternehmen der Welt entwickelt. Mit dem Fonds VII bekräftigt Seedcamp diese Überzeugung und kombiniert Frühphaseninvestitionen in Europa mit einem erweiterten US-Team, um so de facto eine "transatlantische Brücke" zu schaffen. Diese Investition ist begleitet von US-Kapital, Fachkräften aus den Bereichen Vertrieb und Technik sowie dem Kundennetzwerk, also mit allem, was erforderlich ist, um vom ersten Tag an global zu denken.

20 Jahre Erfahrung: Die nächste Front

Seedcamp hat seit 2007 in jedem bedeutenden Technologiezyklus investiert und sich damit einen Ruf für überzeugendes kollektives Investieren erworben. Im Gegensatz zum "Einzelkämpfer"-Stil der Branche spielt jedes Mitglied des Investmentteams eine aktive Rolle in den Portfoliounternehmen ein bewusst kollektiver Ansatz, bei dem in 20 Jahren gesammelte Erfahrung zum Tragen kommt.

Heute verfügt das Unternehmen über ein fokussiertes siebenköpfiges Investmentteam, das darauf ausgerichtet ist, Gründer bei der Erschließung neuer Innovationsfelder zu unterstützen. Jüngste Investitionen wie das Weltraumfertigungsunternehmen BioOrbit, der Entwickler autonomer Robotik Sunrise Robotics und das KI-Agenten-Unternehmen Dust geben die Richtung für den Fonds VII vor, der in KI und Technologien mit Anwendungsmöglichkeiten in der Wissenschaft und der realen Welt investiert.

Carlos Espinal, Managing Partner bei Seedcamp, sagte:

"In den vergangenen 20 Jahren hat die europäische Tech-Branche Unternehmen hervorgebracht, die bewiesen haben, dass Europa erfolgreich sein kann. In den nächsten 20 Jahren werden Unternehmen entstehen, die von Anfang an ganze Branchen weltweit prägen werden. Dieser Wandel findet bereits statt und unsere Aufgabe ist es, diese Gründer zu unterstützen, noch bevor alle anderen das Potenzial erkennen."

Reshma Sohoni, Managing Partner bei Seedcamp, sagte:

"Ehrgeizige Gründer wollen nicht verhätschelt werden. Sie wollen scharfsinnige Meinungen am Tisch hören, wenn es um alles geht. Wir verbinden unsere Investition vom ersten Tag an mit einer dynamischen US-Plattform und stellen so sicher, dass unsere Gründer von Anfang an in den Kreisen verkehren, auf die es ankommt."

Sia Houchangnia, Partner bei Seedcamp, sagte:

"Es gab eine Zeit, in der europäische Gründer darauf warteten, die Erlaubnis zu erhalten, globale Märkte zu erobern. Diese Ära ist vorbei. Ob es sich nun um einen Schulabbrecher im Teenageralter aus Warschau, einen erfahrenen Gründer aus Paris oder ein Deep-Tech-Spin-off aus Zürich handelt der Ehrgeiz ist von Anfang an ungebrochen und grenzenlos. Wir haben unser Team und unsere Präsenz in den USA ausgebaut, um diesem Tatendrang gerecht zu werden."

Seedcamp investiert in der Regel als erster institutioneller Investor und leitet die meisten seiner ersten Investitionsrunden. Mehr als 80 von Seedcamp geförderte Gründer haben in den Fonds reinvestiert, was ein seit langem bewährtes Modell untermauert, bei dem sich Erfahrung, Kapital und Beziehungen im Laufe der Zeit gegenseitig verstärken.

Tom Wilson, Partner bei Seedcamp, fügte hinzu:

"Wir befinden uns am Ende eines 20-jährigen Softwarezyklus und am Beginn eines neuen technologischen Paradigmas, in dem sich KI zunehmend mit der Wissenschaft und der physischen Welt überschneidet. Das Spannende daran ist, dass viele der Gründer, die in diesem neuen Bereich Pionierarbeit leisten, aus Europa kommen und von Anfang an globale Ambitionen haben. Seedcamp unterstützt seit fast zwei Jahrzehnten Gründer, noch bevor das Unternehmen oder die Branche klar erkennbar ist, und mit dem Fonds VII wollen wir diese nächste Generation weiterhin von Anfang an fördern."

Über Seedcamp

Seedcamp ist ein europäischer Seed-Fonds, der frühzeitig in Gründer investiert, die die Unternehmen aufbauen, die das nächste Jahrzehnt prägen werden. Seit 2007 hat Seedcamp als erster Investor in mehr als 500 Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus investiert, darunter Revolut, Wise, UiPath, Synthesia und Fluidstack. Das siebenköpfige Investmentteam von Seedcamp begleitet Gründer vom ersten Investment bis zur Serie B und darüber hinaus und ist mit Niederlassungen in London und New York transatlantisch vertreten.

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