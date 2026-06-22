Der DAX hat nach einem verhaltenen Handelsstart am Montag letztlich ein Plus von 0,6 Prozent erzielt. Dabei profitierte der deutsche Leitindex von freundlichen Kursentwicklungen in den USA. Nach einer Feiertagspause starteten die US-Börsen nach einer verkürzten Vorwoche ebenfalls freundlich in den Tag. Dieses freundliche Umfeld schob den DAX schließlich auf Schlusskursbasis über die 25.000-Punkte-Marke.• Der DAX verbucht dank fallender Ölpreise und Fortschritte bei den Verhandlungen im Nahen Osten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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