Anzeige
Mehr »
Montag, 22.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SEAS meldet US-Behörden-Compliance und plant neues Kobalt-Projekt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.06.2026 18:39 Uhr
310 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Gespräche USA/Iran stützen - Starmer-Rücktritt belastet nicht

DJ MÄRKTE EUROPA/Gespräche USA/Iran stützen - Starmer-Rücktritt belastet nicht

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen haben die europäischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn den Handel beendet. Der DAX konnte dabei zwischenzeitliche leichte Verluste wieder aufholen und schloss deutlicher über der Marke von 25.000 Punkten. Auch der holprige Start der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat die Hoffnung der Anleger auf Frieden im Nahen Osten und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus nicht getrübt. Stützend wirkte in diesem Zusammenhang auch der deutliche Rückgang der Ölpreise - der Preis für ein Barrel der Sorte Brent rutschte unter die Marke von 78 Dollar. Der DAX verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 25.140 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,3 Prozent auf 6.311 Punkte nach oben.

Keine negativen Auswirkungen hatte der erwartete Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer. Das Pfund Sterling und britische Staatsanleihen, oder Gilts, erholten sich von früheren Verlusten. In einer auf X veröffentlichten Erklärung sagte der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting, Starmer habe die "richtige Entscheidung" getroffen, und sprach sich für Andy Burnham als nächsten Premierminister aus. Burnham gilt als Favorit für die Nachfolge von Starmer. Obwohl Streeting eine Kandidatur für den Parteivorsitz faktisch ausschloss, wird er als potenzieller nächster Schatzkanzler gehandelt. Die Renditen zehnjähriger Gilts fielen um 3 Basispunkte auf 4,811 Prozent. Der FTSE-100 schloss 0,7 Prozent im Plus.

Abseits der Iran-Thematik war die Nachrichtenlage dünn. Zu den Tagesfavoriten gehörten wieder einmal Halbleiteraktien. Sie wurden angeführt von Infineon mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 85,94 Euro. Die Analysten bei Bernstein haben das Kursziel auf 102 von 74 Euro erhöht. Infineon sei ein Hauptprofiteur von Leistungshalbleitern, hieß es von den Analysten zur Begründung. BE Semiconductor und STMicro stiegen um bis zu 3,4 Prozent. Unter dem Verlierern fanden sich wieder Aktien von Softwareunternehmen mit den andauernden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Software-Geschäft. SAP verbilligten sich um 1,4 Prozent, Capgemini um 1,9 Prozent oder Scout24 um 3,0 Prozent.

Nordex hat eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten. Obwohl die Namen der drei Kunden nicht genannt wurden, werteten die Jefferies-Analysten die Aufträge als ein positives Signal für den Markteintritt des Windenergieanlagen-Herstellers in den USA. Die Aktie verteuerte sich um 2,4 Prozent.

OHB gaben um 1,5 Prozent nach auf 399,50 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien zum Stückpreis von 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich damit auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. OHB hatte vor einer Woche angekündigt, über eine Kapitalerhöhung rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten einzusammeln. Zudem bietet der Investor KKR bis zu knapp 1,23 Millionen bestehende Aktien an.

In Paris legten Danone um 2,4 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Finanzielle Details wurden allerdings nicht genannt.

Hochtief ersetzen Porsche Holding im DAX

Die am Berichtstag wirksam gewordenen Änderungen in den Indizes bewegten die Kurse der betreffenden Aktien, auch wenn etwaige Anpassungen meist schon zuvor vorgenommen wurden. Erstmals wurden Hochtief als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief stiegen um 3,1 Prozent, Porsche Holding gaben dagegen um 1,1 Prozent nach. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.311,32  +0,3   18,19    6.293,13    9,2 
Stoxx-50        5.353,11  +0,5   27,32    5.325,79    9,0 
DAX          25.139,69  +0,6   153,87    24.985,82    2,7 
MDAX          32.574,46  -0,2   -63,96    27.039,42    6,4 
TecDAX         3.970,95  +0,4   16,81    3.091,28    9,7 
SDAX          18.395,47  -0,6  -115,78    13.062,07    7,1 
FTSE          10.437,85  +0,7   74,58    10.363,27    5,2 
CAC           8.400,11  -0,3   -21,03    8.421,14    3,1 
SMI          13.848,51  +0,5   74,49    13.774,02    4,3 
ATX           6.594,82  +1,0   67,23    6.527,59    23,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13 
EUR/USD          1,1431  -0,3  -0,0037     1,1468   1,1463 
EUR/JPY          184,6  -0,2  -0,4200     185,02  184,9300 
EUR/CHF          0,9247  -0,1  -0,0006     0,9253   0,9259 
EUR/GBP          0,8627  -0,4  -0,0034     0,8661   0,8669 
USD/JPY          161,46  +0,1   0,1800     161,28  161,3100 
GBP/USD          1,3247  +0,1   0,0015     1,3232   1,3218 
USD/CNY          6,7745  +0,1   0,0059     6,7686   6,7686 
USD/CNH          6,7776  -0,1  -0,0051     6,7827   6,7845 
AUS/USD          0,6999  -0,2  -0,0012     0,7011   0,7008 
Bitcoin/USD      64.754,42  +1,6   986,64    63.767,78 63.245,49 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         73,39  -3,2   -2,46      75,85 
Brent/ICE         77,72  -3,5   -2,85      80,57 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.184,39  +0,6   24,39    4.160,00 
Silber           65,46  +0,8    0,55      64,91 
Platin         1.671,59  +0,5    7,53    1.664,06 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.