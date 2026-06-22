Wer im Supermarkt für Orangen je nach Zahlungsmethode 1,00 Euro, 1,20 Euro oder 1,50 Euro zahlen müsste, würde den Laden sofort verlassen. Genau dieses absurde Szenario ist beim Laden von E-Autos jedoch traurige Realität: Der kWh-Preis wird oft nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern hängt von der verwendeten Zugangs- oder Zahlungsweise ab. Tamara Ciullo, Co-Founder und CCO des Start-ups Cariqa, rüttelt mit diesem bildhaften "Orangen-Test" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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