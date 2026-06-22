Smartly Synapse unterstützt die agentenbasierte Orchestrierung von Smartly und bietet Marketern eine schnellere und intelligentere Möglichkeit, Millionen von Signalen zu planen, umzusetzen und zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Smartly hat heute Smartly Synapse vorgestellt, die intelligente KI-Orchestrierungs- und Speicherschicht, die hinter jedem Smartly AI Agent steckt. Sie ist auf jahrelanger Erfahrung mit kanalübergreifender Kreativ-, Medien- und Performance-Intelligenz aufgebaut und wird kontinuierlich durch Ergebnisse aus der Praxis weiterentwickelt,Smartly Synapse übersetzt Millionen von Signalen in konkrete Aktionen, die Marketern helfen, intelligenter zu planen, schneller umzusetzen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Smartly Synapse erzeugt einen kontinuierlichen Performance-Loop, in dem sich die Absichten der Marketer, der geschäftliche Kontext, die Kampagnenaktivitäten und die Ergebnisse kontinuierlich gegenseitig beeinflussen. Die gemeinsame Intelligenz- und Speicherschicht des Systems trägt dazu bei, dass das System aus jeder Kampagne lernt und so zukünftige Empfehlungen, die Umsetzung sowie die Performance verbessert.

"Smartly Synapse ist die intelligente KI-Orchestrierungs- und Speicherschicht hinter unseren KI-Agenten. Sie ergänzt die bestehende Plattform von Smartly und nutzt Kampagnendaten, den geschäftlichen Kontext sowie Nutzereingaben, um koordinierte Maßnahmen daraus abzuleiten", so Maxwell Tang, Chief Product Officer bei Smartly. "Wir haben Smartly Synapse für Marken und Agenturen entwickelt, die komplexe Medienbudgets und fragmentierte Arbeitsabläufe verwalten. Dabei verfolgen wir ein ganz einfaches Ziel: Wir möchten Marketern dabei helfen, manuelle Übergaben zu reduzieren, Entscheidungen schneller zu treffen und die Ergebnisse kanalübergreifend zu verbessern."

Smartly Synapse fungiert als Speicherschicht hinter den KI-Agenten von Smartly und synthetisiert den Unternehmenskontext, das Nutzerverhalten, Markttrends, Informationen vor der Markteinführung sowie Leistungsdaten in großem Umfang. Dadurch erhalten die Smartly AI Agents, die sich auf Planung, Ausführung und Optimierung konzentrieren, den Kontext, den sie benötigen, um Absichten in Handlungen umzusetzen. Diese Signale unterstützen die firmeneigene KI-Technologie von Smartly und stärken die Fähigkeit der Plattform, die Performance im Laufe der Zeit zu steigern.

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das speziell für Marketer in Unternehmen und Agenturen entwickelt wurde. Die Plattform vereint Kreativarbeit, Medien und Analysen, um Marken bei der Planung, Gestaltung, Durchführung und Optimierung kanalübergreifender Kampagnen zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter smartly.io.

Über Smartly

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave: Creative Advertising Technologies als "Leader" eingestuft wird. Unsere Plattform verbindet Kreativität und Medien, um intelligente, kreative, dynamische und datengestützte Bild- und Videodateien zu erstellen, die für eine nahtlose Aktivierung über alle Kanäle hinweg optimiert sind. Marken verwalten, optimieren und skalieren performancestarke Kampagnen an einem einzigen Ort und erzielen PwC-validierte Ergebnisse wie einen 5,5-fachen Return on Ad Spend (ROAS) und Zeiteinsparungen von 42 Minuten pro Stunde.

Wir unterstützen mehr als 800 Marken und verwalten Werbebudgets von über 7 Milliarden US-Dollar weltweit. Durch strategische Partnerschaften mit großen Medienplattformen wie Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify oder TikTok helfen wir Fortune-500-Unternehmen dabei, relevante Werbung schnell und in großem Umfang zu platzieren. Mit unserer fundierten Medienkompetenz und unserem erstklassigen Kundensupport unterstützen wir Marken bei der Maximierung ihrer Performance und der Generierung messbarer Geschäftsergebnisse. Mehr dazu unter Smartly.io.

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Senior Director, Global Communications

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