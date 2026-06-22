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Der Cardano Kurs ist am 22. Juni 2026 auf 0,161 Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit fünf Jahren erreicht. Gleichzeitig hat ein technisches Bodensignal gefeuert, das in den Jahren 2019 und 2022 jeden großen Kursanstieg korrekt vorhergesagt hat. Das Handelsvolumen ist von 6,3 Milliarden Dollar auf rund 500 Millionen Dollar eingebrochen und zeigt damit eine dramatische Kapitulation. Whale-Wallets kontrollieren inzwischen 67 Prozent des gesamten ADA-Angebots, den höchsten Anteil seit 2020. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst am Markt. Die Frage ist, warum Großanleger in Panikphasen akkumulieren und welches Projekt parallel dazu frisches Kapital anzieht.

Cardano Kurs auf Fünfjahrestief, Bodensignal feuert bei extremer Angst

Der Cardano Kurs liegt am 22. Juni 2026 bei 0,161 Dollar und befindet sich damit 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar aus dem September 2021. Laut CoinMarketCap beträgt die Marktkapitalisierung nur noch 6,07 Milliarden Dollar bei einem 24-Stunden-Volumen von 440 Millionen Dollar. Am 6. Juni fiel ADA kurzzeitig auf 0,1485 Dollar und markierte damit das absolute Tief des Jahres 2026. Der RSI-Wert bewegt sich nahe der überverkauften Zone und bestätigt den anhaltenden Verkaufsdruck auf ADA.

Ein historisches Bodensignal hat laut Changelly gerade gefeuert, das in den Jahren 2019 und 2022 zuverlässig jeden großen Wendepunkt vorhergesagt hat. Der Fear and Greed Index für ADA steht bei 23 und befindet sich damit tief in der Zone extremer Angst. Whale-Wallets halten mittlerweile 67 Prozent des gesamten Angebots und akkumulieren trotz fallender Preise weiter. Das Leios-Protokoll hat 705.000 Zeilen Code erreicht und das Testnetz wird im Sommer 2026 erwartet, was als möglicher Katalysator für eine Trendwende gilt.

Changelly prognostiziert für das zweite Halbjahr 2026 eine Erholung auf bis zu 0,305 Dollar, doch selbst dieser optimistische Wert liegt weit unter dem früheren Höchststand. Charles Hoskinson hat einen Governance-Rettungsplan vorgestellt und will die Diskussionen auf einen moderierten Discord-Kanal verlagern, nachdem die Hauptkonferenz abgesagt wurde. Die SEC hat unter dem neuen Vorsitzenden Paul Atkins einen Safe Harbor für die meisten Kryptowährungen vorgeschlagen, was die rechtliche Unsicherheit um ADA verringert.

Das tägliche Handelsvolumen ist von über 6 Milliarden Dollar auf rund 500 Millionen Dollar eingebrochen. Das Bild spiegelt damit eine vollständige Kapitulation wider. Neun von zehn grünen Tagen entfielen auf Erholungsversuche, die an der 0,175-Dollar-Marke scheiterten. Genau diese Phasen haben in früheren Zyklen die Grundlage für die stärksten Erholungen gelegt. Für Anleger, die über das reine Kursbild hinausblicken, entsteht in genau solchen Marktphasen eine andere Art von Gelegenheit.

Pepeto, die Plattform, die während der Cardano-Kurs-Kapitulation weiter wächst

Dass der Cardano Kurs auf Mehrjahrestiefs handelt, während Whale-Wallets 67 Prozent des Angebots kontrollieren, zeigt eine Umverteilung, die für ADA-Halter frustrierend, aber für aktive Anleger lehrreich ist. Kapital, das aus stagnierenden Altcoin-Positionen abfließt, sucht Projekte mit konkretem Nutzen und einem klar definierten Einstiegsfenster. Pepeto fängt genau diesen Kapitalstrom auf, weil die Plattform mitten in der ADA-Kapitulation weiter wächst und funktionsfähige Handelswerkzeuge bietet, die Cardano erst auf seiner Roadmap plant.

Pepeto ist eine von SolidProof vollständig geprüfte Handelsplattform mit einer gebührenfreien Cross-Chain-Bridge und einem Risikoscanner, der gefährliche Verträge erkennt, bevor Kapital eingezahlt wird.

Der Risikoscanner bewertet jeden Token vor dem Kauf und filtert betrügerische Verträge heraus, bevor Kapital eingezahlt wird. Jedes Werkzeug auf der Plattform ist bereits heute funktionsfähig und nicht erst auf einer Roadmap geplant. Damit unterscheidet sich Pepeto von Projekten, die Presale-Gelder einsammeln und vor dem Listing nichts Funktionierendes liefern.

Die Handelsplattform wickelt tägliche Transaktionen über alle angeschlossenen Netzwerke ab und spart den Nutzern bei jedem Swap die Gebühren, die auf anderen Plattformen anfallen würden. Über 10 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, während der Cardano Kurs und der gesamte Markt gefallen sind. Der Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar schließt sich, während immer neue Wallets hinzukommen. Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial nach der Börsennotierung, weil die Differenz zwischen dem Presale-Preis und dem erwarteten Listingpreis erheblich ausfällt. Die bevorstehende Notierung macht Pepeto zu einem der meistbeachteten Presale-Projekte im Juni 2026.

Fazit: Was der Cardano Kurs über die noch offene Chance verrät

Der Rückgang beim Cardano Kurs ist real, doch das Kapital, das zum richtigen Zeitpunkt in das richtige Projekt fließt, kann alles verändern. Pepeto nähert sich der Börsennotierung mit allen funktionierenden Werkzeugen und über 10 Millionen Dollar an Zuflüssen von Wallets, die während der Angstphase gehandelt haben. Der sich erholende Markt spielt Pepeto in die Hände, weil frisches Kapital weiterhin eintrifft, solange der Presale über pepetocoin.com geöffnet bleibt. Frühe Pepe-Käufer verwandelten kleine Einsätze in erhebliche Gewinne, weil sie das Muster erkannten, bevor die breite Masse folgte. Wer den Presale-Einstieg über pepetocoin.com verpasst, könnte die wichtigste Entscheidung dieses Zyklus bereuen.

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