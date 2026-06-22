© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard DrewKraft Heinz hat Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren keine Freude bereitet, doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für einen Turnaround. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Kraft Heinz Ungeachtet einer wachsenden Zahl an vor einer Spekulationsblase mahnenden Stimmen ist der KI-Trade noch immer voll in Fahrt. Auch in der vergangenen Woche waren vor allem Halbleiter-Aktien gefragt. Offenbar stimmen sich Anlegerinnen und Anleger auf die am Mittwochabend erwarteten Quartalszahlen von Speicherchiphersteller Micron ein. Das Kapital für die massenhaften Käufe von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerden muss jedoch irgendwoher kommen - das tut es seit geraumer Zeit und …
Enthaltene Werte: US0846707026,US5007541064Den vollständigen Artikel lesen
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