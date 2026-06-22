Die Microsoft-Aktie hat seit dem Junihoch rund -21% eingebüßt und damit die zuletzt skizzierte Pullback-Chance klar verspielt. Statt einer Stabilisierung oberhalb der entscheidenden Marken rutschte der Software-Gigant weiter ab. Nun kommt es auf die Verteidigung des Tiefs von Ende März an - andernfalls droht die laufende Kursschwäche eine Etage tiefer zu führen. Böser Abverkauf Zu Monatsbeginn ging es noch um die Chance, den vorherigen Ausbruch per ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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