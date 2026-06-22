Doge News heute: Warum 375 Millionen Dollar an DOGE-Positionen verschwanden

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Der Dogecoin-Kurs hat in den vergangenen 24 Stunden rund 375 Millionen Dollar an gehebelten Positionen ausgelöscht. DOGE notiert am 21. Juni bei etwa 0,080 Dollar und bewegt sich seitwärts in einer Phase extremer Angst. Warum strömen trotzdem täglich neue Halter in das Netzwerk, während der Kurs nachgibt? Genau diese Spannung prägt die Doge News an diesem Tag. Am Gesamtmarkt herrscht Risikoscheu, weil die Fed höhere Zinsen signalisiert und die US-Iran-Verhandlungen trotz des unterzeichneten Memorandums angespannt bleiben. Gleichzeitig genießt Dogecoin seit März 2026 den Status einer digitalen Ware und damit regulatorische Klarheit. Trotz fallender Kurse meldet das Netzwerk weiterhin Tausende neue Wallets und eine rege Aktivität. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Entwicklungen ein und erklärt, was die Zahlen für die kommenden Wochen bedeuten. Am Ende zeigt sich, warum Zugang und Kurs bei Dogecoin gerade jetzt so weit auseinanderliegen.

Doge News heute: Liquidationen, Warenstatus und Netzwerkwachstum

Dogecoin wird am 21. Juni bei rund 0,080 Dollar gehandelt und bewegt sich seit Tagen in einer engen Spanne zwischen 0,078 und 0,088 Dollar. Auf Tagessicht verlor das Token gut drei Prozent, belastet von einer breiten Risikoscheu am Gesamtmarkt. In den vergangenen 24 Stunden kam es laut Coinbase zu erzwungenen Verkäufen von rund 375 Millionen Dollar. Diese Summe lag etwa viermal höher als die erzwungenen Käufe, was den Abwärtsdruck verdeutlicht. Solche Bewegungen bestimmen die Doge News an diesem Tag stärker als jede einzelne Schlagzeile.

Hinter dem Kursrückgang steht jedoch ein Netzwerk, das weiter wächst. Allein zuletzt kamen fast 12.000 neue Halter hinzu, mehr als 37.000 Adressen blieben aktiv, und täglich wurden Zehntausende Transaktionen verarbeitet. Im März 2026 stuften die US-Behörden Dogecoin als digitale Ware ein und gaben ihm damit denselben Status wie Bitcoin. Damit verschwand die regulatorische Unsicherheit, die institutionelle Anleger lange ferngehalten hatte. Laut CoinMarketCap liegt die erwartete Spanne für Juni zwischen 0,085 und 0,110 Dollar bei einem Schnitt nahe 0,104 Dollar. Für das Gesamtjahr reicht die Prognose von 0,065 bis 0,152 Dollar.

Die Doge News verweisen immer wieder auf die Hürde bei 0,10 Dollar, an der DOGE zuletzt mehrfach scheiterte. Selbst wenn der Ausbruch gelingt, misst sich der Weg dorthin in Monaten und nicht in Tagen. Aus diesem Grund schauen manche Halter auf einen anderen Bereich des Marktes. Denn wer rascher Ergebnisse sehen will, richtet den Blick auf einen Presale, der bereits beträchtliches Kapital aufgenommen hat. Dessen Einstieg liegt auf einem Niveau, das DOGE in dieser Phase nur schwer bieten kann.

Pepeto (PEPETO)

Die Doge News unterstreichen den Warenstatus und das wachsende Netzwerk, doch der Kurs scheitert seit Monaten an der 0,10-Dollar-Marke. Wer nicht auf den nächsten Meme-Zyklus warten will, richtet seinen Blick auf einen Presale, der in derselben Angstphase bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Pepeto bildet einen vollständigen Marktplatz und geht auf den Gründer des ursprünglichen Pepe-Coins zurück, das als Meme-Token ohne Produkte sieben Milliarden Dollar erreichte.

Über PepetoSwap handeln Nutzer ohne Gebühren, und die integrierte Cross-Chain-Brücke verschiebt Guthaben ohne Kosten von einer Kette zur anderen. So bleibt jede Position erhalten, statt in Transaktionsgebühren zu zerfließen. Während DOGE-Wale 200 Millionen Token anhäufen, steigen Pepeto-Käufer bei 0,0000001871 Dollar auf einem Marktplatz ein, auf dem die Brücke Kapital sofort über Ketten bewegt und jeder Tausch ohne Gebühren bleibt.

Pepeto bringt 420 Billionen Token mit, und ein früherer Binance-Experte leitet das Entwicklerteam. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Verkaufs geprüft, weshalb der Presale als sicher gilt. Mit näher rückendem Binance-Listing rückt der Presale immer wieder in den Blick.

DOGE müsste die Marke von 0,10 Dollar nachhaltig durchbrechen, um die erste echte Bewegung seit Monaten zu zeigen. Das Listing könnte jede Presale-Position dagegen deutlich vervielfachen, wofür DOGE bei rund 0,080 Dollar Jahre an Aufschwüngen bräuchte. Beobachter sehen vom heutigen Einstieg aus Spielraum für dreistellige Zuwächse, und das in der Angstphase zufließende Kapital zeigt echte Überzeugung. Der Ausblick für DOGE mag sich aufhellen, doch das Presale-Fenster schließt, sobald das Listing erfolgt.

Fazit zu den Doge News

Die Doge News verweisen auf regulierten Zugang und kräftige Wal-Käufe, während der Markt auf den nächsten Impuls wartet. Daneben füllt das kluge Geld einen Presale, der über 10 Millionen Dollar gebunden hat und den Gründer sowie fertige Werkzeuge mitbringt. Im vergangenen Zyklus machte DOGE jene Wallets wohlhabend, die unter 0,003 Dollar kauften. Pepeto stammt vom selben Pepe-Gründer und steht vor einem Binance-Listing, was viele als deutliche zweite Chance werten. Der Einstieg ist derzeit noch offen, und der Kurs liegt unter dem, was das Listing später bestimmen dürfte. Wer jetzt handelt, ist dabei, bevor das Listing den Zugang beendet.

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