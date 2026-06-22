EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow , 22.6.2026
Überblick
Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
Glasgow am 22.6.2026
22.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2351424 22.06.2026 CET/CEST