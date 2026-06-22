Bekommt der KI-Hype Risse? Für die Alphabet-Aktie geht es am Montag zeitweise um rund sieben Prozent nach unten. Damit steuert das Papier des Google-Mutterkonzerns auf den größten Tagesverlust seit zwölf Monaten zu. Grund für den Rücksetzer ist der Abgang von zwei KI-Genies binnen einer Woche. Doch sind Panikverkäufe jetzt angebracht?• Alphabet steuert mit einem Minus von zeitweise sieben Prozent auf den größten Tagesverlust seit einem Jahr zu. • Noam Shazeer und John Jumper - zwei Top-KI-Genies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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