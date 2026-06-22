© Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire/dpaDie Bemühungen der Bank of Japan (BoJ) den Yen zu stabilisieren hat bis jetzt noch keine Früchte getragen. Die japanische Währung ist in einem 40 Jahrestief.Jahrzehntelang galt in Japan das Paradigma der Nullzinspolitik. Erstmals seit langer Zeit hat die Bank of Japan sich nun entschieden, den Leitzins auf einen Prozent anzuheben: Eine historische Entscheidung. Dabei war der Irankrieg nur ein Multiplikator der Yen-Krise. Bereits 2022, durch den Ausbruch des Ukrainekriegs, stiegen die globalen Kosten der Energieimporte und so auch für Japan. Der Yen bewegte sich infolge des Krieges über die Inflationszielmarke von 2 Prozent. Die BoJ reagierte aber nicht. Man sah die Inflation nur als …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XC0009659XXXDen vollständigen Artikel lesen
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