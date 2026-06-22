Ethereum News, der Kurs fällt unter 1.750 Dollar, doch das Netzwerk boomt

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Die Ethereum News der vergangenen Tage zeichnen ein widersprüchliches Bild. Der Kurs ist nahe der Marke von 1.750 Dollar und notiert bei rund 1.720 Dollar. Der Tagesverlust liegt bei etwa 3,3 Prozent, im Einklang mit einem schwachen Gesamtmarkt. Doch warum boomt das Netzwerk, während der Preis nachgibt? Am 18. Juni erreichte das Ethereum-Netzwerk eine Rekordnutzung, und die Gebühren auf der ersten Ebene fielen um rund 48 Prozent. Im ersten Quartal verzeichnete das Netzwerk durchschnittlich 13,2 Millionen aktive Nutzer und über 200 Millionen Transaktionen. Gleichzeitig hält BitMine weiterhin rund 5,62 Millionen ETH und baut die Bestände weiter aus. Der Artikel ordnet die wichtigsten Entwicklungen rund um das Ethereum-Netzwerk ein und stellt ein aufstrebendes Projekt vor, das in dieser Phase extremer Angst besonders viel frisches Kapital anzieht.

Ethereum News im Überblick, Rekordnutzung trifft auf fallende Kurse

Der Ethereum-Kurs fiel auf rund 1.720 Dollar und liegt damit klar unter der Marke von 1.750 Dollar, wie BlockchainReporter berichtet. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa 203 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen ging um fast 20 Prozent zurück, was auf nachlassendes kurzfristiges Interesse hindeutet. Die Unterstützung verläuft nun bei 1.700 Dollar, eine tiefere Nachfragezone liegt bei rund 1.600 Dollar. Die Ethereum News stehen damit klar im Zeichen eines breiten Marktrückgangs nach der Fed-Sitzung, die den Zinsausblick deutlich verschärfte.

Die schwache Kursentwicklung steht den starken Fundamentaldaten des Netzwerks gegenüber. Am 18. Juni erreichte Ethereum eine Rekordnutzung, während die Gebühren auf der ersten Ebene um rund 48 Prozent sanken. Im ersten Quartal lag die durchschnittliche Zahl aktiver Nutzer bei 13,2 Millionen, bei über 200 Millionen Transaktionen und etwa 25,78 Transaktionen pro Sekunde. BitMine hält weiterhin rund 5,62 Millionen ETH, wie FXStreet berichtet. Der Analyst Tom Lee bezeichnete den jüngsten Rückgang als oberflächlich. Diese Nutzungsrekorde unterstreichen die fundamentale Stärke des Ethereum-Netzwerks trotz des anhaltenden Kursrückgangs am Markt. BitMine signalisiert mit den anhaltenden Käufen weiterhin klares Vertrauen in die langfristige Entwicklung.

Damit zeigen die Ethereum News einen Gegensatz zwischen schwachem Kurs und reger Netzwerknutzung. Der überverkaufte Zustand könnte eine Erholung ermöglichen, doch die Marke von 1.700 Dollar bleibt entscheidend. Das Glamsterdam-Update befindet sich in der letzten Phase der Testnetze, mit einem Zeitplan für das dritte Quartal 2026. Es verspricht eine deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und niedrigere Gebühren. Viele Anleger suchen jedoch nach Einstiegen, bei denen ein einzelnes Ereignis größere Wirkung entfalten kann. Damit bleibt die Spannung zwischen schwachem Preis und reger Netzwerknutzung das prägende Thema dieser Ethereum News.

Wo Ethereum und Pepeto stehen, während Upgrades den Markt prägen

Während die Ethereum News Rekordnutzung bei gleichzeitig fallendem Kurs zeigen, offenbart sich eine Chance für Anleger, die auf das nächste Kapitel setzen. Das Glamsterdam-Update wird Ethereum schneller und günstiger machen, doch bei einer Bewertung von über 200 Milliarden Dollar ist das Aufwärtspotenzial begrenzt. Genau hier rückt ein Projekt in den Fokus, das dieselbe Infrastrukturstärke zu einem Bruchteil der Größe bietet.

PepetoSwap führt jeden Handel zu null Kosten aus und hält Positionen vollständig, statt sie an die Gebühren größerer Netzwerke zu verlieren. Die Cross-Chain-Brücke überträgt Token zwischen Ketten, ohne für die Bewegung etwas zu berechnen, sodass das Kapital unabhängig vom Netzwerk vollständig bleibt. Halter, die früh bei Ethereum einstiegen, als der ICO-Preis bei 0,31 Dollar lag, bauten Renditen auf, die ihr finanzielles Leben veränderten. Dieser Einstieg schloss vor Jahren, und ETH bei rund 1.720 Dollar kann ihn nicht wiederholen.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin schuf, leitet das Projekt. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag vor dem Start untersucht und für gültig erklärt, und ein ehemaliger Binance-Experte half beim Aufbau der Architektur. Dieses Team gibt Pepeto ein Fundament, das es von jedem anderen Vorverkaufstoken im Juni 2026 unterscheidet. Der Vorverkauf liegt bei 0,0000001871 Dollar, und dieser Preis verschwindet in dem Moment, in dem die Notierung erfolgt. Den Vorverkauf erreichen Interessierte allein über die Webseite von Pepeto.

Analysten halten ein deutliches Vielfaches für möglich, weil Pepe ohne ein einziges Produkt 11 Milliarden Dollar erreichte, während Pepeto ein funktionierendes Netzwerk trägt. Mehr als 10 Millionen Dollar kamen während einer Phase der Angst zusammen. Die aktuellen Ethereum News zeigen ein Netzwerk im Aufschwung, was die Aufmerksamkeit weiter auf solche jungen Projekte lenkt.

Fazit zu den Ethereum News und zu Pepeto

Die Ethereum News bestätigen einen Markt, in dem das Netzwerk stärker genutzt wird als je zuvor, während der Kurs fällt. Pepeto sitzt als geprüfte Plattform mit klarem Listing-Termin genau in dieser Wende. Über 10 Millionen Dollar belegen, dass die Überzeugung informierter Wallets real ist, und jede gefüllte Vorverkaufsstufe schließt unwiderruflich für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen